Гимадутдинов Ильдус Хасанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гимадутдинов Хасан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.10.1977
Дочь: Гимадутдинова Альбина Ильдусовна
Мать ребёнка: Гимадутдинова Галина Федоровна
Рождение ребёнка
09.04.1980
Сын: Гимадутдинов Руслан Ильдусович
Мать ребёнка: Гимадутдинова Галина Федоровна
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно