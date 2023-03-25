Гимадутдинов Ильдус Хасанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гимадутдинов Ильдус Хасанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гимадутдинов Хасан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.10.1977

Дочь: Гимадутдинова Альбина Ильдусовна

Мать ребёнка: Гимадутдинова Галина Федоровна

Рождение ребёнка
09.04.1980

Сын: Гимадутдинов Руслан Ильдусович

Мать ребёнка: Гимадутдинова Галина Федоровна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гимадутдинова Галина Федоровна

Смерть
Неизвестно
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