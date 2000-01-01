Курочкина (Лопатина) Агафья Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1794
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Щедринский Николай Данилович
Отец ребёнка: Курочкин Данил Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Курочкин Михаил Данилович
Отец ребёнка: Курочкин Данил Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1818
Отец ребёнка: Курочкин Данил Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1825
Отец ребёнка: Курочкин Данил Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Тепляшина Александра Даниловна
Отец ребёнка: Курочкин Данил Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно