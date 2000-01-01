Курочкина (Лопатина) Агафья Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курочкина (Лопатина) Агафья Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1794

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Щедринский Николай Данилович

Отец ребёнка: Курочкин Данил Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Курочкин Михаил Данилович

Отец ребёнка: Курочкин Данил Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Курочкин Петр Данилович

Отец ребёнка: Курочкин Данил Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Курочкин Семен Данилович

Отец ребёнка: Курочкин Данил Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Тепляшина Александра Даниловна

Отец ребёнка: Курочкин Данил Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
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