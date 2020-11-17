Шамин Игорь Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамин Игорь Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.07.1972

Дата смерти

17.11.2020

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1994 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ро
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1972

Отец: Шамин Николай

Мать: Рудакова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Харькова Анна Юрьевна

Рождение ребёнка
19.03.1994

Сын: Шамин Юрий Игоревич

Мать ребёнка: Харькова Анна Юрьевна

Смерть
17.11.2020

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