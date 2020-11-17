Шамин Игорь Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.07.1972
Дата смерти17.11.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1972
Отец: Шамин Николай
Мать: Рудакова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Харькова Анна Юрьевна
Рождение ребёнка
19.03.1994
Сын: Шамин Юрий Игоревич
Мать ребёнка: Харькова Анна Юрьевна
Смерть
17.11.2020