Толстошеева (Бармотина) Елена Петровна
Место рождения
Дата рождения14.05.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1883
Рождение ребёнка
24.09.1901
Дочь: Толстошеева Вера Семеновна
Отец ребёнка: Толстошеев Семен Васильевич
Рождение ребёнка
02.06.1904
Сын: Толстошеев Дмитрий Семенович
Отец ребёнка: Толстошеев Семен Васильевич
Рождение ребёнка
23.10.1910
Дочь: Васильева Анастасия Семеновна
Отец ребёнка: Толстошеев Семен Васильевич
Рождение ребёнка
10.06.1913
Дочь: Дорофеева Анна Семёновна
Отец ребёнка: Толстошеев Семен Васильевич
Рождение ребёнка
19.05.1918
Дочь: Толстошеева Елена Семеновна
Отец ребёнка: Толстошеев Семен Васильевич
Смерть
Неизвестно