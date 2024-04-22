Толстошеева (Бармотина) Елена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстошеева (Бармотина) Елена Петровна

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Место рождения

Осиповка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

14.05.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1883

Отец: Бармотин Петр Моисеевич

Мать: Бармотина Прасковья Егоровна

Осиповка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.09.1901

Дочь: Толстошеева Вера Семеновна

Отец ребёнка: Толстошеев Семен Васильевич

Осиповка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.06.1904

Сын: Толстошеев Дмитрий Семенович

Отец ребёнка: Толстошеев Семен Васильевич

Осиповка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.10.1910

Дочь: Васильева Анастасия Семеновна

Отец ребёнка: Толстошеев Семен Васильевич

Осиповка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.06.1913

Дочь: Дорофеева Анна Семёновна

Отец ребёнка: Толстошеев Семен Васильевич

Осиповка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.05.1918

Дочь: Толстошеева Елена Семеновна

Отец ребёнка: Толстошеев Семен Васильевич

Осиповка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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