(Извекова) Анастасия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Извекова) Анастасия Григорьевна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

18.01.1915

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1915

Отец: Извеков Григорий Пантелеймонович

Мать: Извекова Елена Васильевна

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