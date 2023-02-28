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(Извекова) Анастасия Григорьевна
(Извекова) Анастасия Григорьевна
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Место рождения
Бердянск
Дата рождения
18.01.1915
Пол
Женский
Отец
Извеков Григорий Пантелеймонович
1890 г.р.
Мать
Извекова (Селезнева) Елена Васильевна
1895 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕТ
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
18.01.1915
Отец:
Извеков Григорий Пантелеймонович
Мать:
Извекова Елена Васильевна
Бердянск
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