Евсеева Матрёна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смерти1978
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Евсеев Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.11.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кубанкин Александр Макарович
Рождение ребёнка
11.12.1940
Сын: Кубанкин Александр Александрович
Отец ребёнка: Кубанкин Александр Макарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1978