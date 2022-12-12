Евсеева Матрёна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евсеева Матрёна Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1940 г.р.

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Евсеев Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.11.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кубанкин Александр Макарович

Новошахтинск, город Новошахтинск, Ростовская область
Рождение ребёнка
11.12.1940

Сын: Кубанкин Александр Александрович

Отец ребёнка: Кубанкин Александр Макарович

Новошахтинск, город Новошахтинск, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кубанкин Александр Макарович

Смерть
1978
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