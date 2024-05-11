Сущенко Капиталина Ивановна
Место рожденияБеларусь/Украина
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Беларусь/Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сущенко - Ивановна
Отец ребёнка: Сущенко Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сущенко Устинья (Гуттера) Ивановна
Отец ребёнка: Сущенко Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сущенко Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Сущенко Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сущенко Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сущенко - Ивановна
Отец ребёнка: Сущенко Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дятлова (Сущенко) София (Соломонида) Ивановна
Отец ребёнка: Сущенко Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сущенко Иван Яковлевич
Смерть
Неизвестно