Сущенко Капиталина Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Сущенко Капиталина Ивановна

Место рождения

Беларусь/Украина

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Беларусь/Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сущенко - Ивановна

Отец ребёнка: Сущенко Иван Яковлевич

Бобровка, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сущенко Устинья (Гуттера) Ивановна

Отец ребёнка: Сущенко Иван Яковлевич

Бобровка, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сущенко Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Сущенко Иван Яковлевич

Бобровка, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сущенко Егор Иванович

Отец ребёнка: Сущенко Иван Яковлевич

Бобровка, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сущенко - Ивановна

Отец ребёнка: Сущенко Иван Яковлевич

Бобровка, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дятлова (Сущенко) София (Соломонида) Ивановна

Отец ребёнка: Сущенко Иван Яковлевич

Бобровка, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сущенко Харитон Иванович

Отец ребёнка: Сущенко Иван Яковлевич

Бобровка, Томский муниципальный район, Томская область
Смерть
Неизвестно

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