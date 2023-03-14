Тяканов Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТяканов Константин

Тяканов Константин

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тяканова Юлиана Константиновна

Мать ребёнка: Тяканова Ангелина Юлиановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тяканов Петр Константинович

Мать ребёнка: Тяканова Ангелина Юлиановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тяканова Ангелина Юлиановна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close