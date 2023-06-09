Ильина Зинаида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИльина Зинаида

Ильина Зинаида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ильина Жанна Валерьевна

Отец ребёнка: Ильин Валерий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ильина Алена Валерьевна

Отец ребёнка: Ильин Валерий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильин Андрей Валерьевич

Отец ребёнка: Ильин Валерий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильин Валерий Васильевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.