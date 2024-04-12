Барабанов Герасим Антонович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1839
Отец: Барабанов Антон Иванович
Бракосочетание
20.01.1857
Жених: д. Ухорской гос. имущ. крест. сын Герасим Антонов Барабанов 18 лет, 1 брак Невеста: д. Ухорской гос. имущ. крест. дочь девица Анна Максимова Зуева 18 лет, 1 брак Поручители: по жениху- д. ... Показать все
Рождение ребёнка
16.11.1858
Дочь: Барабанова Екатерина Герасимовна
Мать ребёнка: Барабанова Анна Максимовна
Рождение ребёнка
15.01.1861
Дочь: Барабанова Ксения Герасимовна
Мать ребёнка: Барабанова Анна Максимовна
Рождение ребёнка
01.09.1863
Дочь: Барабанова Марфа Герасимовна
Мать ребёнка: Барабанова Анна Максимовна
Смерть
Неизвестно