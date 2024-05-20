Овчаренко Юрий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1965
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1965
Отец: Овчаренко Василий Дмитриевич
Мать: Таисия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Овчаренко (Яровая) Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Овчаренко (Яровая) Ирина
Место жительства
Неизвестно
г.Бийск
Рождение ребёнка
08.05.1989
Дочь: Овчаренко Елизавета Юрьевна
Мать ребёнка: Овчаренко (Яровая) Ирина
г.Бийск
Смерть
Неизвестно