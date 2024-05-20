Овчаренко Юрий Васильевич 1965 — найти родственников по фамилии на Familio
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Овчаренко Юрий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1965

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1965

Отец: Овчаренко Василий Дмитриевич

Мать: Таисия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овчаренко Вадим Юрьевич

Мать ребёнка: Овчаренко (Яровая) Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овчаренко (Яровая) Ирина

Место жительства
Неизвестно
г.Бийск
Рождение ребёнка
08.05.1989

Дочь: Овчаренко Елизавета Юрьевна

Мать ребёнка: Овчаренко (Яровая) Ирина

г.Бийск
Смерть
Неизвестно

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