Коновалов Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалов Александр Иванович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

29.09.1875

Дата смерти

28.01.1949

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1918 по 1949
г. Париж, Франция
Смерть
28.01.1949
г. Париж, Франция
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