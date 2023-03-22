Князева Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Князева Евдокия Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1819 ст.

Дата смерти

Около 1850 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843 ст.

Дочь: Ульяна Кондратьевна

Отец ребёнка: Князев Кондратий Ларионович

Тямти, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1848 ст.

Дочь: Татьяна Кондратьевна

Отец ребёнка: Князев Кондратий Ларионович

Тямти, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Князев Кондратий Ларионович

Смерть
Около 1850 ст.
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