Князева Евдокия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1819 ст.
Дата смертиОколо 1850 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1819 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843 ст.
Дочь: Ульяна Кондратьевна
Отец ребёнка: Князев Кондратий Ларионович
Рождение ребёнка
1848 ст.
Дочь: Татьяна Кондратьевна
Отец ребёнка: Князев Кондратий Ларионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1850 ст.