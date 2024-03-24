Попов Руслан Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Руслан Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.1982

Пол

Мужской

Отец

Мать

1963 г.р.

Жена

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Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1982

Отец: Попов Юрий Осипович

Мать: Попова Зоя Николаевна

Рождение ребёнка
28.02.2010

Сын: Попов Дмитрий Русланович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.02.2010

Сын: Попов Алексей Русланович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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