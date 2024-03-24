Попов Руслан Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.11.1982
ПолМужской
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1982
Отец: Попов Юрий Осипович
Мать: Попова Зоя Николаевна
Рождение ребёнка
28.02.2010
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.02.2010
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности