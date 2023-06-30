Костина (Волошина) Виктория — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костина (Волошина) Виктория

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

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Муж

1990 г.р.

Дети

2007 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Волошин Владимир Николаевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.04.2007

Дочь: Волошина Ангелина Евгеньевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
24.08.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Костин Артур Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костин Артур Сергеевич

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