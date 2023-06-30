Костина (Волошина) Виктория
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Волошин Владимир Николаевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.04.2007
Дочь: Волошина Ангелина Евгеньевна
Рождение ребёнка
24.08.2019
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Костин Артур Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно