Гришина Аграфена Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гришин Степан Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Гришин Степан Григорьевич
Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно