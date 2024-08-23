Гришина Аграфена Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гришина Аграфена Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гришин Иосиф Стефанович

Отец ребёнка: Гришин Степан Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гришин Степан Григорьевич

Рождение ребёнка
1843

Сын: Гришин Матвей Стефанович

Отец ребёнка: Гришин Степан Григорьевич

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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