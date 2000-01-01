Катерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Петр Афонасьев Поксеватка Афонасьев

Мать: Акулина Максимова

Смерть
Неизвестно
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