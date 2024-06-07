Пономарева Лукерья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
с. Трубино Щелковского р-на Московской области, Московская обл.
Рождение ребёнка
1865
Сын: Пономарев Василий Иванович
Отец ребёнка: Пономарев Иван Тимофеев Меньшой
с. Трубино Щелковского р-на Московской области, Московская обл.
Рождение ребёнка
1868
Сын: Георгий Иванович Егор Егор/Георгий Иванович
Отец ребёнка: Пономарев Иван Тимофеев Меньшой
с. Трубино Щелковского р-на Московской области, Московская обл.
Смерть
Неизвестно