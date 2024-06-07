Пономарева Лукерья Ивановна 1847 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пономарева Лукерья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Иван Тимофеев Меньшой

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
с. Трубино Щелковского р-на Московской области, Московская обл.
Рождение ребёнка
1865

Сын: Пономарев Василий Иванович

Отец ребёнка: Пономарев Иван Тимофеев Меньшой

с. Трубино Щелковского р-на Московской области, Московская обл.
Рождение ребёнка
1868

Сын: Георгий Иванович Егор Егор/Георгий Иванович

Отец ребёнка: Пономарев Иван Тимофеев Меньшой

с. Трубино Щелковского р-на Московской области, Московская обл.
Смерть
Неизвестно

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