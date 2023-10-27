Саяр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саяр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1958

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1926 г.р.

Дети

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958

Отец: не указан

Мать: Зоя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Руслан

Мать ребёнка: не указана

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