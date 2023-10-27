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Саяр
Саяр
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1958
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Зоя
1926 г.р.
Дети
Руслан
Добавил:
ВГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958
Отец: не указан
Мать:
Зоя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Руслан
Мать ребёнка: не указана
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