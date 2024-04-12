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Василий Афанасьев

Место рождения

Нижневасильевское, Истра, Московская область

Дата рождения

1748

Дата смерти

25.11.1829

Пол

Мужской

Отец

1721 г.р.

Мать

Около 1725 г.р.

Жена

Вычислено 1776 г.р.

Дети

Вычислено 1786 г.р.
Вычислено 1793 г.р.
Вычислено 1796 г.р.
Вычислено 1798 г.р.
1800 г.р.
Вычислено 1802 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Афанасий Алексеев

Мать: Агафья Захарова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Место жительства
02.08.1762
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Дмитровский уезд, Ижевский стан, село Васильевское | РГАДА 350-2-863 | 1763 РГАДА 350-2-863 Дмитровский Ижевского Васильевское
Рождение ребёнка
Вычислено 1786

Сын: Яков Васильев

Мать ребёнка: Наталья Яковлева

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1793

Сын: Андрей Васильев

Мать ребёнка: Наталья Яковлева

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1796

Дочь: Пелагея Васильева

Мать ребёнка: Наталья Яковлева

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1798

Сын: Семен Васильев

Мать ребёнка: Наталья Яковлева

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
23.02.1800

Сын: Василий Васильев

Мать ребёнка: Наталья Яковлева

Нижневасильевское, Истра, Московская область
ф.607, оп.1, д.1590 (м.ф.) | Именная ведомость ц. Рождества Пресвяьые Богородицы с. Васильевское 1800,1802, 1804, ё805, 1809-1810гг.
Рождение ребёнка
Вычислено 1802

Дочь: Агриппина Васильева

Мать ребёнка: Наталья Яковлева

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1805

Дочь: Наталья Васильева

Мать ребёнка: Наталья Яковлева

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Яковлева

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостной г-на подполковника И.М .Хлебникова, после 1829 г. - И.Вейденгаммера
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
25.11.1829
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость | Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское) | ф.607, оп.1, д.1592 (1811-1822) (мф) | Именные списки родившихся, сочетавшихся бра... Показать все
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