Василий Афанасьев
Место рождения
Дата рождения1748
Дата смерти25.11.1829
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Афанасий Алексеев
Мать: Агафья Захарова
Место жительства
02.08.1762
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Дмитровский уезд, Ижевский стан, село Васильевское | РГАДА 350-2-863 | 1763 РГАДА 350-2-863 Дмитровский Ижевского Васильевское
Рождение ребёнка
Вычислено 1786
Сын: Яков Васильев
Мать ребёнка: Наталья Яковлева
Рождение ребёнка
Вычислено 1793
Сын: Андрей Васильев
Мать ребёнка: Наталья Яковлева
Рождение ребёнка
Вычислено 1796
Дочь: Пелагея Васильева
Мать ребёнка: Наталья Яковлева
Рождение ребёнка
Вычислено 1798
Сын: Семен Васильев
Мать ребёнка: Наталья Яковлева
Рождение ребёнка
23.02.1800
Сын: Василий Васильев
Мать ребёнка: Наталья Яковлева
ф.607, оп.1, д.1590 (м.ф.) | Именная ведомость ц. Рождества Пресвяьые Богородицы с. Васильевское 1800,1802, 1804, ё805, 1809-1810гг.
Рождение ребёнка
Вычислено 1802
Дочь: Агриппина Васильева
Мать ребёнка: Наталья Яковлева
Рождение ребёнка
Вычислено 1805
Дочь: Наталья Васильева
Мать ребёнка: Наталья Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Яковлева
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостной г-на подполковника И.М .Хлебникова, после 1829 г. - И.Вейденгаммера
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
25.11.1829
Причина смерти: Естественная смерть/старость | Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское) | ф.607, оп.1, д.1592 (1811-1822) (мф) | Именные списки родившихся, сочетавшихся бра... Показать все