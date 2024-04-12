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Распопов Иван Григорьевич

Место рождения

Распопово, Чернский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Вычислено 1674

Дата смерти

1765

Пол

Мужской

Добавил:

нС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1674

Отец: не указан

Мать: не указана

Распопово, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1720

Сын: Распопов Володимер Иванов сын

Мать ребёнка: не указана

Шеламово, Чернский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1737 ст.

Сын: Распопов Афанасий Иванов сын

Мать ребёнка: Распопова Татьяна Константиновна

Распопово, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1738 ст.

Сын: Распопов Иван Иванов сын

Мать ребёнка: Распопова Татьяна Константиновна

Распопово, Чернский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Распопова Татьяна Константиновна

Смерть
1765
Распопово, Чернский муниципальный район, Тульская область
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