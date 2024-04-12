Распопов Иван Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1674
Дата смерти1765
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1674
Рождение ребёнка
1720
Сын: Распопов Володимер Иванов сын
Шеламово, Чернский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1737 ст.
Сын: Распопов Афанасий Иванов сын
Мать ребёнка: Распопова Татьяна Константиновна
Рождение ребёнка
1738 ст.
Мать ребёнка: Распопова Татьяна Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1765