(Шилина) Лидия 01.01.1952 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Шилина) Лидия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1952

Дата смерти

11.01.2019

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.02.1974

Дочь: Носова (Шилина) Оксана

Отец ребёнка: Шилин Валерий

Реутов, Реутов, Московская область
Рождение ребёнка
26.06.1978

Дочь: Копытова (Шилина) Наталья

Отец ребёнка: Шилин Валерий

Зима, Зиминское, Иркутская область
Рождение ребёнка
06.12.1980

Дочь: Фетисова (Шилина) Мария

Отец ребёнка: Шилин Валерий

Зима, Зиминское, Иркутская область
Рождение ребёнка
22.04.1987

Сын: Шилин Валерий

Отец ребёнка: Шилин Валерий

Зима, Зиминское, Иркутская область
Смерть
11.01.2019

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