(Шилина) Лидия
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1952
Дата смерти11.01.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.02.1974
Дочь: Носова (Шилина) Оксана
Отец ребёнка: Шилин Валерий
Реутов, Реутов, Московская область
Рождение ребёнка
26.06.1978
Дочь: Копытова (Шилина) Наталья
Отец ребёнка: Шилин Валерий
Рождение ребёнка
06.12.1980
Дочь: Фетисова (Шилина) Мария
Отец ребёнка: Шилин Валерий
Рождение ребёнка
22.04.1987
Сын: Шилин Валерий
Отец ребёнка: Шилин Валерий
Смерть
11.01.2019