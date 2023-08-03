Велитовский Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ?
Мать ребёнка: Каширина Лидия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Велитовский Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Каширина Лидия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Велитовская Елена Николаевна
Мать ребёнка: Каширина Лидия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно