Велитовский Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Велитовский Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Мать ребёнка: Каширина Лидия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Велитовский Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Каширина Лидия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Велитовская Елена Николаевна

Мать ребёнка: Каширина Лидия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каширина Лидия Васильевна

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