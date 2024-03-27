Абсалямов Акрам Валиахматович
Место рождения
Дата рождения1918
Дата смерти1996
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Абсалямов Валиахмат
Рождение ребёнка
28.12.1950
Сын: Абсалямов Сулейман Акрамович
Мать ребёнка: Абсалямова Закия Галяутдиновна
Рождение ребёнка
10.01.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Абсалямова Закия Галяутдиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1996
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно