Абсалямов Акрам Валиахматович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абсалямов Акрам Валиахматович

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1918

Дата смерти

1996

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1923 г.р.

Дети

1950 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Абсалямов Валиахмат

Мать: не указана

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.12.1950

Сын: Абсалямов Сулейман Акрамович

Мать ребёнка: Абсалямова Закия Галяутдиновна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.01.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Абсалямова Закия Галяутдиновна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абсалямова Закия Галяутдиновна

Смерть
1996
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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