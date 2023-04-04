Сорока Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорока Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.01.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тараненко Варвара Григорьевна

Рождение ребёнка
С 1949 по 1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тараненко Варвара Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тараненко Варвара Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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