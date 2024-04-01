Anderson Clark Percival
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1896
Дата смерти23.08.1935
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Pharmacist
Бракосочетание
08.02.1920
Жена: Bailey (Bailey) Belva
Рождение ребёнка
17.02.1921
Дочь: Nyman (Anderson) Marie Belva
Мать ребёнка: Bailey (Bailey) Belva
Смерть
23.08.1935
Похороны
Неизвестно