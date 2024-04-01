Anderson Clark Percival — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиAnderson Clark Percival

Anderson Clark Percival

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1896

Дата смерти

23.08.1935

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1899 г.р.

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Pharmacist
Бракосочетание
08.02.1920

Жена: Bailey (Bailey) Belva

Рождение ребёнка
17.02.1921

Дочь: Nyman (Anderson) Marie Belva

Мать ребёнка: Bailey (Bailey) Belva

Смерть
23.08.1935
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.