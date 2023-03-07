Семибратов Александр Алексеевич
Место рождения
Дата рождения14.08.1920
Дата смерти23.03.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1920
Рождение ребёнка
1948
Сын: Семибратов Николай Александрович
Мать ребёнка: Семибратова Лидия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Александровна
Мать ребёнка: Семибратова Лидия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя Александровна
Мать ребёнка: Семибратова Лидия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семибратов Александр Александрович
Мать ребёнка: Семибратова Лидия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семибратов Василий Александрович
Мать ребёнка: Семибратова Лидия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.03.1992