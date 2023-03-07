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Семибратов Александр Алексеевич

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Место рождения

Малые Ивановские, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

14.08.1920

Дата смерти

23.03.1992

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1920

Отец: Семибратов Алексей Васильевич

Мать: Семибратова Мария Николаевна

Малые Ивановские, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1948

Сын: Семибратов Николай Александрович

Мать ребёнка: Семибратова Лидия Васильевна

Малые Ивановские, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Александровна

Мать ребёнка: Семибратова Лидия Васильевна

Малые Ивановские, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя Александровна

Мать ребёнка: Семибратова Лидия Васильевна

Малые Ивановские, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семибратов Александр Александрович

Мать ребёнка: Семибратова Лидия Васильевна

Малые Ивановские, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семибратов Василий Александрович

Мать ребёнка: Семибратова Лидия Васильевна

Малые Ивановские, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семибратова Лидия Васильевна

Смерть
23.03.1992
Малые Ивановские, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
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