Ардеулов Иван Андреевич
Место рожденияРоссия Приамурское генерал-губернаторство Приморская обл.,г.Хабаровск
Дата рождения16.10.1917
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
16.10.1917
Отец: Ардеулов Андрей
Россия Приамурское генерал-губернаторство Приморская обл.,г.Хабаровск
Военная награда
09.05.1945
Указ ПВС СССР награжден медалью «За победу над Германией в ВОВ 1941-1945гг»
ЦАМО РФ , шкаф-4,ящ.-27
Военная награда
20.06.1945
Приказ подразделения №: 20/н от: 02.06.1945 Издан: 40 гв. сд 31 гв. ск 4 гв. А Архив: ЦАМО Фонд: 33 Опись: 690306 Ед.хранения: 2063 № записи: 41840048
Бракосочетание
1948
Рождение ребёнка
29.05.1949
Сын: Ардеулов Константин
Мать ребёнка: Ардеулова Евгения Антоновна
Авдеевка, Донецкая область, Украина
Рождение ребёнка
17.06.1958
Дочь: Момотова Ольга
Мать ребёнка: Ардеулова Евгения Антоновна
Авдеевка, Донецкая область, УССР
Смерть
Неизвестно
Авдеевка, Донецкая область, Украина
Похороны
Неизвестно
Авдеевка, Украина