Малахова Шельпацкая Слабаш Марина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.10.1938
Дата смерти09.09.2014
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1938
Рождение ребёнка
20.01.1956
Сын: Шельпацкий Сергей Григорьевич
Отец ребёнка: Шельпацкий Григорий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Слабаш Виталий Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Слабаш Виталий Ильич
Смерть
09.09.2014