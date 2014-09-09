Малахова Шельпацкая Слабаш Марина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малахова Шельпацкая Слабаш Марина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.1938

Дата смерти

09.09.2014

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1938

Отец: Малахов Василий Иванович

Мать: Юдина Малахова Агриппина Агрофена Абрмовна Васильевна

Рождение ребёнка
20.01.1956

Сын: Шельпацкий Сергей Григорьевич

Отец ребёнка: Шельпацкий Григорий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Слабаш Виталий Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слабаш Юрий Витальевич

Отец ребёнка: Слабаш Виталий Ильич

Смерть
09.09.2014
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