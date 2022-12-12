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Мухаметзянов Васил Дарисович

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Место рождения

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.01.1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1936 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1969 г.р.

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Роза

Верхние Киги, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Роза

Верхние Киги, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.02.1969

Дочь: Найля

Мать ребёнка: Роза

Верхние Киги, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Роза

Смерть
?.01.1991
Верхние Киги, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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