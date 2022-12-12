Мухаметзянов Васил Дарисович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.01.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Роза
Рождение ребёнка
1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Роза
Рождение ребёнка
28.02.1969
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Роза
Смерть
?.01.1991