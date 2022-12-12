Захаров Иосиф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захаров Иосиф

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1826 ст.

Сын: Захаров Нестор Иосифович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Шиховцева Екатерина Иосифовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захаров Иоанн Иосифович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно
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