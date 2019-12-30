Рашковецкая Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рашковецкая Надежда

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Рашковецкая Мария Александровна

Рождение ребёнка
30.12.2019

Сын: Горбенко Василий Ильич

Отец ребёнка: Горбенко Илья Дмитриевич

Рождение ребёнка
30.12.2019

Сын: Горбенко Илья Ильич

Отец ребёнка: Горбенко Илья Дмитриевич

Рождение ребёнка
23.06.2021

Дочь: Горбенко Эмилия Ильинична

Отец ребёнка: Горбенко Илья Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбенко Илья Дмитриевич

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