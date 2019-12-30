Рашковецкая Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
30.12.2019
Отец ребёнка: Горбенко Илья Дмитриевич
Рождение ребёнка
30.12.2019
Сын: Горбенко Илья Ильич
Отец ребёнка: Горбенко Илья Дмитриевич
Рождение ребёнка
23.06.2021
Дочь: Горбенко Эмилия Ильинична
Отец ребёнка: Горбенко Илья Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно