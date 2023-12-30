Попков Филип Анемподистов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: Попков Анемподист Кирилов
Мать: Попкова Афимья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попкова Ирина
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Попков Пётр Филипов
Мать ребёнка: Попкова Ирина
Рождение ребёнка
Около 1832
Мать ребёнка: Попкова Ирина
Смерть
Неизвестно