Попков Филип Анемподистов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопков Филип Анемподистов

Попков Филип Анемподистов

Место рождения

Сылва, Шалинский, Свердловская область

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1794 г.р.

Мать

Около 1791 г.р.

Жена

Около 1806 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: Попков Анемподист Кирилов

Мать: Попкова Афимья

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попкова Ирина

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Попков Пётр Филипов

Мать ребёнка: Попкова Ирина

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Попков Вахтом Филипов

Мать ребёнка: Попкова Ирина

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.