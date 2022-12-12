Воротилов Евграф Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоротилов Евграф Сергеевич

Воротилов Евграф Сергеевич

avatar

Место рождения

Некрасовское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1836

Дата смерти

02.08.1910

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Некрасовское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
С 1836
Некрасовское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
С 1857 по 1910
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
02.08.1910
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close