Воротилов Евграф Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смерти02.08.1910
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1836
Место жительства
С 1857 по 1910
Смерть
02.08.1910