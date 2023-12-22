Тутаринова Анна Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тутаринова Анна Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.07.1889 ст.

Сын: Тутаринов Стефан Васильевич

Отец ребёнка: Тутаринов Василий Федорович

ГААО. Ф. 1140. Оп. 1. Д. 28. Л. 28об-29
Рождение ребёнка
19.10.1890 ст.

Дочь: Тутаринова Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Тутаринов Василий Федорович

ГААО. Ф. 1140. Оп. 1. Д. 4. Л. 21об-22
Рождение ребёнка
07.11.1893 ст.

Дочь: Лисицкая Матрона Васильевна

Отец ребёнка: Тутаринов Василий Федорович

ГААО. Ф. 1140. Оп. 1. Д. 14. Л. 33об.-34
Рождение ребёнка
08.03.1903 ст.

Дочь: Носкова Александра Васильевна

Отец ребёнка: Тутаринов Василий Федорович

ГААО. Ф. 1140. Д. 43. Л. 5об-6
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тутаринов Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Тутаринов Василий Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тутаринов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Тутаринов Василий Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тутаринов Назар Васильевич

Отец ребёнка: Тутаринов Василий Федорович

Смерть
Неизвестно
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