Тутаринова Анна Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.07.1889 ст.
Сын: Тутаринов Стефан Васильевич
Отец ребёнка: Тутаринов Василий Федорович
ГААО. Ф. 1140. Оп. 1. Д. 28. Л. 28об-29
Рождение ребёнка
19.10.1890 ст.
Дочь: Тутаринова Параскева Васильевна
Отец ребёнка: Тутаринов Василий Федорович
ГААО. Ф. 1140. Оп. 1. Д. 4. Л. 21об-22
Рождение ребёнка
07.11.1893 ст.
Дочь: Лисицкая Матрона Васильевна
Отец ребёнка: Тутаринов Василий Федорович
ГААО. Ф. 1140. Оп. 1. Д. 14. Л. 33об.-34
Рождение ребёнка
08.03.1903 ст.
Дочь: Носкова Александра Васильевна
Отец ребёнка: Тутаринов Василий Федорович
ГААО. Ф. 1140. Д. 43. Л. 5об-6
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тутаринов Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Тутаринов Василий Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тутаринов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Тутаринов Василий Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тутаринов Назар Васильевич
Отец ребёнка: Тутаринов Василий Федорович
Смерть
Неизвестно