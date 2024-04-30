Дворяшина Татьяна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1979
ПолЖенский
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1979
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
09.06.2011
Отец ребёнка: не указан