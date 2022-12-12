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Садоков Дмитрий Александрович

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Место рождения

Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1733 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1776 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Садоков Александр Иванович

Мать: не указана

Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Сын пономаря Христорождественской Верхвологодской церкви Вологодского уезда.
Работа или профессия
1807
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Посвящен во диакона к Гавриило-Архангельской церкви, что в Троицкой улице.
Работа или профессия
1825
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Переведен диаконом к Благовещенской церкви, что внутри града Вологды, при указе данном из консистории.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Садокова Феодора Осиповна

Смерть
Неизвестно
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