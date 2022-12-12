Садоков Дмитрий Александрович
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Садоков Александр Иванович
Мать: не указана
Сын пономаря Христорождественской Верхвологодской церкви Вологодского уезда.
Работа или профессия
1807
Посвящен во диакона к Гавриило-Архангельской церкви, что в Троицкой улице.
Работа или профессия
1825
Переведен диаконом к Благовещенской церкви, что внутри града Вологды, при указе данном из консистории.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно