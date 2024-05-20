Багинов Иван (БАнщик) Васильевич 1901 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБагинов Иван (БАнщик) Васильевич

Багинов Иван (БАнщик) Васильевич

Место рождения

Бохан, Боханский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1863

Сын: Багинов Илья Иванович

Мать ребёнка: Мария

Рождение
1901

Отец: Баahan

Мать: не указана

Бохан, Боханский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Груша

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Багинов Андреян Иванович

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Командир эскадрона 14 кавалерийской дивизии 59 полка
Место жительства
Неизвестно
Бохан, Боханский муниципальный район, Иркутская область
Вступление в партию
Неизвестно
Б/п
Арест
08.06.1932
Дата ареста: 08.06.1932 Осуждение: 21.06.1932 Осудивший орган: постановлением ОО ГПУ ВМО Статья: 58, п.10 УК РСФСР Приговор: дело прекращено Дата реабилитации: 21.06.1932 Реабилитирующий орган: реаби... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.