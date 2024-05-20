Багинов Иван (БАнщик) Васильевич
Место рождения
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1863
Мать ребёнка: Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Груша
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Командир эскадрона 14 кавалерийской дивизии 59 полка
Место жительства
Неизвестно
Вступление в партию
Неизвестно
Б/п
Арест
08.06.1932
Дата ареста: 08.06.1932 Осуждение: 21.06.1932 Осудивший орган: постановлением ОО ГПУ ВМО Статья: 58, п.10 УК РСФСР Приговор: дело прекращено Дата реабилитации: 21.06.1932 Реабилитирующий орган: реаби... Показать все
Смерть
Неизвестно