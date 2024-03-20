Simon (Josephi) Anna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Simon (Josephi) Anna

Место рождения

Ohio, United States

Дата рождения

26.10.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1858 г.р.

Дети

1885 г.р.
1886 г.р.
1887 г.р.

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Ohio, United States
Бракосочетание
Около 1884

Муж: Simon Georg

Рождение ребёнка
?.04.1885

Дочь: Marie

Отец ребёнка: Simon Georg

Ohio, United States
Рождение ребёнка
1886

Сын: Simon Curt Salomon

Отец ребёнка: Simon Georg

Рождение ребёнка
1887

Сын: Simon Max Richard

Отец ребёнка: Simon Georg

Место жительства
1900
McGuffey village, Hardin, Ohio, USA
Смерть
Неизвестно
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