Simon (Josephi) Anna
Место рожденияOhio, United States
Дата рождения26.10.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1884
Муж: Simon Georg
Рождение ребёнка
?.04.1885
Дочь: Marie
Отец ребёнка: Simon Georg
Ohio, United States
Рождение ребёнка
1886
Сын: Simon Curt Salomon
Отец ребёнка: Simon Georg
Рождение ребёнка
1887
Сын: Simon Max Richard
Отец ребёнка: Simon Georg
Место жительства
1900
McGuffey village, Hardin, Ohio, USA
Смерть
Неизвестно