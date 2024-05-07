Мельников Матвей Иванович Около 1881 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мельников Матвей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881

Отец: Мельников Иван Павлов

Мать: Мельникова Фекла Александрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вотина (Мельникова) Наталья Матвеевна

Мать ребёнка: Анисья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волкова (Мельникова) Анна Матвеевна

Мать ребёнка: Анисья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисья

Рождение ребёнка
1902

Сын: Мельников Михаил Матвеевич

Мать ребёнка: Анисья

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Таразанова (Мельникова) Ульяна Матвеевна

Мать ребёнка: Анисья

Смерть
Неизвестно

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