Мельников Матвей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вотина (Мельникова) Наталья Матвеевна
Мать ребёнка: Анисья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волкова (Мельникова) Анна Матвеевна
Мать ребёнка: Анисья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисья
Рождение ребёнка
1902
Сын: Мельников Михаил Матвеевич
Мать ребёнка: Анисья
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Таразанова (Мельникова) Ульяна Матвеевна
Мать ребёнка: Анисья
Смерть
Неизвестно