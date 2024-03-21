Агафья Ефимова
Место рождения
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пучина Авдотья Акиндиева
Отец ребёнка: Акиндий Якимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Акиндий Якимов
Рождение ребёнка
1767
Сын: Пучин Астах Акиндин
Отец ребёнка: Акиндий Якимов
Рождение ребёнка
1770
Сын: Пучин Еремей Акиндин
Отец ребёнка: Акиндий Якимов
Смерть
Неизвестно