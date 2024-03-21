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Агафья Ефимова

Место рождения

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1744 г.р.

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пучина Авдотья Акиндиева

Отец ребёнка: Акиндий Якимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акиндий Якимов

Рождение ребёнка
1767

Сын: Пучин Астах Акиндин

Отец ребёнка: Акиндий Якимов

Рождение ребёнка
1770

Сын: Пучин Еремей Акиндин

Отец ребёнка: Акиндий Якимов

Смерть
Неизвестно

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