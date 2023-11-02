Петрухина Екатерина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетрухина Екатерина Сергеевна

Петрухина Екатерина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.12.1990

Пол

Женский

Отец

1966 г.р.

Мать

1977 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1990

Отец: Петрухин Сергей

Мать: Петрухина Татьяна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close