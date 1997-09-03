Ягдарова Раиса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯгдарова Раиса Ивановна

Ягдарова Раиса Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1947

Дата смерти

03.09.1997

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.04.1968

Дочь: Щербина Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Ягдаров Василий Павлович

Рождение ребёнка
28.08.1970

Сын: Ягдаров Павел Васильевич

Отец ребёнка: Ягдаров Василий Павлович

Рождение ребёнка
06.03.1974

Дочь: Ягдарова Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Ягдаров Василий Павлович

Рождение ребёнка
09.04.1977

Сын: Ягдаров Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Ягдаров Василий Павлович

Рождение ребёнка
11.09.1980

Дочь: Ягдарова Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Ягдаров Василий Павлович

Рождение ребёнка
29.06.1982

Сын: Ягдаров Александр Васильевич

Отец ребёнка: Ягдаров Василий Павлович

Рождение ребёнка
13.11.1987

Дочь: Ягдарова Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Ягдаров Василий Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ягдаров Василий Павлович

Смерть
03.09.1997
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close