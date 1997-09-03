Ягдарова Раиса Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1947
Дата смерти03.09.1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.04.1968
Дочь: Щербина Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Ягдаров Василий Павлович
Рождение ребёнка
28.08.1970
Отец ребёнка: Ягдаров Василий Павлович
Рождение ребёнка
06.03.1974
Дочь: Ягдарова Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Ягдаров Василий Павлович
Рождение ребёнка
09.04.1977
Сын: Ягдаров Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Ягдаров Василий Павлович
Рождение ребёнка
11.09.1980
Дочь: Ягдарова Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Ягдаров Василий Павлович
Рождение ребёнка
29.06.1982
Сын: Ягдаров Александр Васильевич
Отец ребёнка: Ягдаров Василий Павлович
Рождение ребёнка
13.11.1987
Дочь: Ягдарова Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Ягдаров Василий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.09.1997