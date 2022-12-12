Хмель Григорий Михайлович
Место рождения
Дата рождения14.08.1905
Дата смерти30.09.1941
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1905
Отец: Хмель Михаил Иванович
Мать: не указана
Бобринец, Украина
Образование
Между 1926 и 1929
Рабфак Одесский Унаробраз | Одесса
Бракосочетание
1931
Жена: Мария Ивановна
Одесса
Образование
1933
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Институт Холодильной Промышленности | Ленинградская область, Россия
Рождение ребёнка
26.03.1934
Сын: Хмель Станислав Григорьевич
Мать ребёнка: Мария Ивановна
Донецкая обл., Енакьево
Место жительства
Между 1936 и 1937
Григорий Михайлович ездил в профкомандировкт | Енакиево (Донецкая обл), Владивосток
Рождение ребёнка
03.12.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мария Ивановна
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
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Рождение ребёнка
25.04.1939
Дочь: Валентина Григорьевна
Мать ребёнка: Мария Ивановна
Киев
Место жительства
1939
Григорий Михайлович - участник становления Киевского Хладокомбината #2, постройки 4х этажного дома для работников хладокомбината | Киев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
30.09.1941
Причина смерти: На войне | В войну был ответственным за эвакуацию завода на восток. Попал под бомбежку немцев. Оказался в плену.