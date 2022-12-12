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Хмель Григорий Михайлович

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Место рождения

Бобринец, Кіровоградська область

Дата рождения

14.08.1905

Дата смерти

30.09.1941

Пол

Мужской

Отец

До 1878 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1909 г.р.

Дети

1934 г.р.
Скрыто настройками приватности
1939 г.р.

Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1905

Отец: Хмель Михаил Иванович

Мать: не указана

Бобринец, Кіровоградська область
Бобринец, Украина
Образование
Между 1926 и 1929
Одесса, Одеська область
Рабфак Одесский Унаробраз | Одесса
Бракосочетание
1931

Жена: Мария Ивановна

Одесса, Одеська область
Одесса
Образование
1933
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Институт Холодильной Промышленности | Ленинградская область, Россия
Рождение ребёнка
26.03.1934

Сын: Хмель Станислав Григорьевич

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Донецкая обл., Енакьево
Место жительства
Между 1936 и 1937
Григорий Михайлович ездил в профкомандировкт | Енакиево (Донецкая обл), Владивосток
Рождение ребёнка
03.12.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.04.1939

Дочь: Валентина Григорьевна

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Киев, Киевский уезд
Киев
Место жительства
1939
Киев, Киевский уезд
Григорий Михайлович - участник становления Киевского Хладокомбината #2, постройки 4х этажного дома для работников хладокомбината | Киев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
30.09.1941
Причина смерти: На войне | В войну был ответственным за эвакуацию завода на восток. Попал под бомбежку немцев. Оказался в плену.
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