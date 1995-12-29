Князева (Лысова) Неонила Ивановна
Место рожденияБеларусь Могилевская обл. Краснопольский р-он х. Уношев
Дата рождения15.02.1927
Дата смерти29.12.1995
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1927
Отец: Лысов Иван Васильевич
Мать: Лысова Мария Ивановна
Беларусь Могилевская обл. Краснопольский р-он х. Уношев
Рождение ребёнка
23.07.1951
Отец ребёнка: Князев Алексей Ульянович
Бракосочетание
Неизвестно
Казахстан
Смерть
29.12.1995
Алёшня, Мценский муниципальный район, Орловская область