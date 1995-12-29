Князева (Лысова) Неонила Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Князева (Лысова) Неонила Ивановна

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Место рождения

Беларусь Могилевская обл. Краснопольский р-он х. Уношев

Дата рождения

15.02.1927

Дата смерти

29.12.1995

Пол

Женский

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1927

Отец: Лысов Иван Васильевич

Мать: Лысова Мария Ивановна

Беларусь Могилевская обл. Краснопольский р-он х. Уношев
Рождение ребёнка
23.07.1951

Сын: Князев Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Князев Алексей Ульянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Князев Алексей Ульянович

Казахстан
Смерть
29.12.1995
Алёшня, Мценский муниципальный район, Орловская область
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