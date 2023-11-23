Николай Иоаннов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1774
Отец: Иоанн Васильев
Мать: Ирина Григорьева
Николай Иоаннович (1774 — ?) Родился в семье священника села Кукобоя Пошехонского уезда Иоанна Васильевича. Служил дьячком в том же селе. Впоследствии рукоположен во священника там же. Жена его Елизав... Показать все
Бракосочетание
06.02.1793
Жена: Елизавета Игнатьева
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Анна Николаева
Мать ребёнка: Елизавета Игнатьева
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Пелагея Николаева
Мать ребёнка: Елизавета Игнатьева
Рождение ребёнка
1806
Сын: Кукобоевский Андрей Николаев
Мать ребёнка: Елизавета Игнатьева
Кукобоевский Андрей Николаевич (1806 — ?) Родился в семье священника села Кукобоя Пошехонского уезда Николая Иоанновича. С 1815 года обучался в Пошехонском приходском училище, а затем — в Вологодской ... Показать все
Рождение ребёнка
1809
Сын: Иван Николаев
Мать ребёнка: Елизавета Игнатьева
Смерть
Неизвестно