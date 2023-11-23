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Николай Иоаннов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Иоанн Васильев

Мать: Ирина Григорьева

Николай Иоаннович (1774 — ?) Родился в семье священника села Кукобоя Пошехонского уезда Иоанна Васильевича. Служил дьячком в том же селе. Впоследствии рукоположен во священника там же. Жена его Елизав... Показать все
Бракосочетание
06.02.1793

Жена: Елизавета Игнатьева

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Анна Николаева

Мать ребёнка: Елизавета Игнатьева

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Пелагея Николаева

Мать ребёнка: Елизавета Игнатьева

Рождение ребёнка
1806

Сын: Кукобоевский Андрей Николаев

Мать ребёнка: Елизавета Игнатьева

Кукобоевский Андрей Николаевич (1806 — ?) Родился в семье священника села Кукобоя Пошехонского уезда Николая Иоанновича. С 1815 года обучался в Пошехонском приходском училище, а затем — в Вологодской ... Показать все
Рождение ребёнка
1809

Сын: Иван Николаев

Мать ребёнка: Елизавета Игнатьева

Смерть
Неизвестно

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