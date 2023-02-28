Бородынкин Павел
Место рождения
Дата рождения01.08.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1991
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.02.2018
Сын: Бородынкин Антон Павлович
Мать ребёнка: Бородынкина Татьяна Сергеевна
Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
14.01.2022
Сын: Бородынкин Максим Павлович
Мать ребёнка: Бородынкина Татьяна Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно