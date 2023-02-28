Бородынкин Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородынкин Павел

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

01.08.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1991

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
16.02.2018

Сын: Бородынкин Антон Павлович

Мать ребёнка: Бородынкина Татьяна Сергеевна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
14.01.2022

Сын: Бородынкин Максим Павлович

Мать ребёнка: Бородынкина Татьяна Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бородынкина Татьяна Сергеевна

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