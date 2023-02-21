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Безсонов Константин Константинович

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Место рождения

г.Иркутск

Дата рождения

27.05.1897

Дата смерти

27.10.1982

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1897

Отец: Безсонов Константин Романович

Мать: Безсонова Елена Исааковна

г.Иркутск
Крещение
03.06.1897
иркутск
Godparents:Фабер Анатолий Карлович, Филатова Апполинария сааковна
Место жительства
1905
г.Томск
Образование
С 1907 по 1914
г.Барнаул
Городское училище
Образование
По 1907
г.Томск
приходское тритичное училище
Место жительства
1907
г.Барнаул
Работа или профессия
С 1915 по 1935
г.Барнаул
помощник судьи, судья
Бракосочетание
26.01.1928

Жена: Безсонова Клавдия Григорьевна

Алтайский край г.Барнаул Россия
Рождение ребёнка
22.10.1928

Сын: Безсонов Анатолий Константинович

Мать ребёнка: Безсонова Клавдия Григорьевна

г.Барнаул
первенец
Рождение ребёнка
14.11.1929

Дочь: Зуева Ефалия Константиновна

Мать ребёнка: Безсонова Клавдия Григорьевна

Барнаул, Алтайского края Россия
Смерть
27.10.1982
с.Барышево Новосибирской обл
Причина смерти: Инсульт
Похороны
30.10.1982
Барышево НСО
шел первый снег
Похороны
30.10.1982
Барышево НСО
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