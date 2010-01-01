(Румынская) Зоя Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Румынский Николай Андреевич
Мать: Ольга Харлампиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Румынская (атрошенко) Елена Леонидовна
Отец ребёнка: Цисин Леонид Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юлия
Отец ребёнка: Соловьев Евгений
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Соловьев Евгений
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Соловьев Евгений