(Румынская) Зоя Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Румынская) Зоя Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Румынский Николай Андреевич

Мать: Ольга Харлампиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Румынская (атрошенко) Елена Леонидовна

Отец ребёнка: Цисин Леонид Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цисин Леонид Анатольевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юлия

Отец ребёнка: Соловьев Евгений

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Соловьев Евгений

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьев Евгений

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