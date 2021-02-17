Новгородцева (Суевалова) Александра Вячеславовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1956
Дата смерти17.02.2021
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1956
Рождение ребёнка
16.05.1975
Дочь: Усова Светлана Федоровна
Отец ребёнка: Новгородцев Фёдор Феофанович
Рождение ребёнка
14.08.1983
Дочь: Жолобова Ирина Александровна
Отец ребёнка: Лаптев Александр Леонидович
Образование
Неизвестно
Мураши, Мурашинский муниципальный район, Кировская область
село Боровица, училась в школе
Место жительства
Неизвестно
Никишичи, Мурашинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.02.2021