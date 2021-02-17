Новгородцева (Суевалова) Александра Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовгородцева (Суевалова) Александра Вячеславовна

Новгородцева (Суевалова) Александра Вячеславовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1956

Дата смерти

17.02.2021

Пол

Женский

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1956

Отец: Смертин Вячеслав иванович

Мать: Суевалова Ксения Сергеевна

Рождение ребёнка
16.05.1975

Дочь: Усова Светлана Федоровна

Отец ребёнка: Новгородцев Фёдор Феофанович

Рождение ребёнка
14.08.1983

Дочь: Жолобова Ирина Александровна

Отец ребёнка: Лаптев Александр Леонидович

Образование
Неизвестно
Мураши, Мурашинский муниципальный район, Кировская область
село Боровица, училась в школе
Место жительства
Неизвестно
Никишичи, Мурашинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лаптев Александр Леонидович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новгородцев Фёдор Феофанович

Смерть
17.02.2021
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close